Milan, in programma un incontro coi tifosi allo store di Dubai. L’evento sarà organizzato dallo sponsor Puma

Per AC Milan si tratta della quarta visita a Dubai nel corso dell’ultimo anno, a dimostrazione dell’impegno e dell’interesse con il quale il Club guarda al Medio Oriente e in particolare agli Emirati Arabi Uniti. Il viaggio sarà un’opportunità unica per abbracciare ed emozionare i tanti tifosi nella regione, a partire dai match della Dubai Super Cup. Ma non solo: alcune sessioni di allenamento a porte aperte, eventi e Meet&Greet saranno occasione per avvicinare i giocatori rossoneri.

Tra le varie iniziative, ci saranno opportunità per content creation e incontri con il Principal Partner Emirates, Meet&Greet organizzato insieme ad alcuni partner del Club, e l’evento ideato insieme a PUMA, presso lo Store a Dubai, il 17 dicembre con protagonisti alcuni giocatori del Milan