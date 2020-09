Milan, incontro in sede con Serginho: Duarte resta in rossonero

La dirigenza del Milan ha incontrato in sede Serginho per parlare del futuro di Duarte: il brasiliano resta in rossonero

Nella giornata di oggi il Milan ha incontrato nella sede di via Aldo Rossi Serginho. Già, l’ex storico terzino rossonero. Il motivo? Duarte. Già, i dirigenti rossoneri hanno fatto il punto della situazione sul difensore centrale.

Dopo i numerosi infortuni, il Diavolo, come scrive Gianluca di Marzio, non considera in uscita il giocatore. L’intenzione del brasiliano è quella di rimanere per dimostrare il proprio valore e il Milan sembra volergli rinnovare la fiducia.