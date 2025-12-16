Milan e Repubblica Democratica del Congo insieme: vertice a San Siro con Scaroni. Cosa è successo

Milan e Repubblica Democratica del Congo insieme: visita a San Siro e incontro col presidente rossonero Paolo Scaroni. Come è andata

Una delegazione della Repubblica Democratica del Congo ha visitato la sede del Milan a San Siro per rafforzare la partnership con il club rossonero.

La delegazione, guidata dal Ministro del Turismo Didier Mazenga Mukanzu, ha incontrato il Presidente del Milan Paolo Scaroni per un confronto approfondito. Al centro della discussione vi erano i progressi e le prospettive future della collaborazione strategica tra il Milan e il Governo del Paese africano.

Questa partnership non solo sottolinea l’espansione globale del marchio Milan, ma evidenzia anche l’impegno del club in progetti di sviluppo e promozione internazionale, toccando aree che vanno oltre il campo da gioco. L’incontro ribadisce l’importanza delle sinergie tra sport e istituzioni per obiettivi di crescita reciproca.