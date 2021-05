Milan in Champions, festeggia anche la Primavera: è Youth League

Il Milan Primavera, grazie al successo di ieri della squadra di Pioli, si qualifica alla UEFA Youth League per la prossima stagione

Festeggia anche il Milan Primavera l’accesso in Champions League della squadra dei grandi. Il successo di ieri sera a Bergamo vale infatti ai giovani rossoneri la qualificazione alla prossima UEFA Youth League, la competizione europea per squadre Under 19.

L’edizione di quest’anno era stata cancellata a causa della pandemia Covid-19, ma per la prossima stagione non dovrebbero esserci complicazioni ma anzi, verrà introdotta una nuova formula (che doveva essere in vigore da quest’annata.