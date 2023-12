Milan a caccia dell’impresa al St. James’ Park: solo due squadre hanno vinto quest’anno a casa del Newcastle

Il Milan questa sera andrà a caccia del pass per gli ottavi di finale di Champions League, ma per farlo dovrà ottenere almeno una vittoria sul campo del Newcastle. Un’impresa non semplice.

Come ricordato dalla Gazzetta dello Sport, soltanto due squadre hanno vinto al St James’ Park: si tratta del Liverpool (in Premier League) e del Borussia Dortmund (in Champions). Ci proverà anche il Milan di Pioli.