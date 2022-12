Milan, il punto sui giocatori al Mondiale: restano in quattro

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui giocatori del Milan impegnati al Mondiale in Qatar. Restano in quattro

Il Milan ha ancora una discreta rappresentativa impegnata al Mondiale in Qatar. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono rimasti in quattro ancora in corsa negli ottavi di finale. Oggi toccherà a Ballo-Tourè con il Senegal e alla coppia francese Theo Hernandez-Giroud.

Questi ultimi sono i più utilizzati. Il rischio è quello di ritrovarli a Milanello con la spia della riserva accesa, ma al contempo in grande fiducia. Non si può dire lo stesso di De Ketelaere, che ha giocato solo 15 minuti nella fallimentare avventura del Belgio. Da lui ora ci si aspetta una svolta.