Milan, il punto sugli infortunati: puntano a rientrare in Coppa Italia

Tuttosport fa il punto sulla situazione degli infortunati nel Milan. Nessuno ritorna per la Roma, si punta alla Coppa Italia

Il Milan fa la conta degli indisponibili. Diversi giocatori sono sulla via del rientro, anche se per il match di domani contro la Roma Stefano Pioli non dovrebbe recuperare nessun acciaccato. Come riporta Tuttosport, per Origi, Messias e Rebic l’obiettivo è essere a disposizione per mercoledì, giorno della gara di Coppa Italia contro il Torino.

Sulla via del recupero anche Simon Kjaer. Il difensore danese continua il suo programma di allenamenti personalizzati a Milanello alla ricerca della migliore condizione.