Milan, il programma di oggi a Milanello: allenamento al mattino

Il Milan si ritrova questa mattina a Milanello per preparare il match contro il Tottenham. Le ultime

Il Milan si tuffa sulla preparazione del match contro il Tottenham in Champions League. Il match è in programma mercoledì alle 21:00 a Londra.

Oggi a Milanello previsto un allenamento al mattino per la squadra di Stefano Pioli. Allenamento di scarico per chi è sceso in campo ieri contro la Fiorentina, il resto del gruppo seduta classica.