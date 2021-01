Milan, il nuovo nome per la fascia sinistra arriva dalla Stella Rossa

Il Milan punta Andrija Radulovic, esterno sinistro 18enne della Stella Rossa. Sul giocatore c’è anche l’Inter

Il nome nuovo per la fascia sinistra del Milan arriva dalla Stella Rossa, prossimo avversario ai sedicesimi di Europa League. Si tratta del giovanissimo Andrija Radulovic, 18enne in prestito al Graficar, club di Serie B serba.

Sulla promessa del calcio serbo ci sarebbero anche il Benfica e l’Inter. «So che c’è la possibilità di continuare la mia carriera all’estero o in uno dei club della Prima Lega, quindi nei prossimi giorni, in accordo con la mia famiglia e le persone che si prendono cura di me da quando sono arrivato a Belgrado, deciderò quale è l’opzione migliore per me al momento» ha dichiarato il giocatore.