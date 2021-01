Diverse voci dal Belgio danno il Milan come squadra interessata ad Ismaila Coulibaly, ventenne centrocampista del Beerschot

Ismaila Coulibaly è il nuovo nome per il centrocampo del Milan. Dal Belgio, precisamente dal sito Hln.Be, riportano di come i rossoneri abbiano messo gli occhi sul 20enne come piano B low cost per rinforzare la mediana.

Il classe ’00 gioca al Beerschot, in prima divisione belga, dove ha già realizzato 5 gol, ma è di proprietà dello Sheffield United.