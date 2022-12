Milan, il Natale tra mercato e campo: cosa trovi sotto l’albero?

Il Milan arriva al 25 dicembre tra diverse situazioni di campo ed extracampo. Cosa c’è sotto l’albero rossonero?

Due giorni di riposo per ricaricare le batterie e godersi il Natale con le rispettive famiglie, poi i giocatori del Milan ritorneranno focalizzati sul campo. Nella giornata di domani prevista la ripresa degli allenamenti a Milanello. Intanto Stefano Pioli scarta qualche regalo da sotto l’albero rossonero.

Il ritiro di Dubai ha donato al tecnico diversi giocatori rivitalizzati. Primo su tutti Alexis Saelemaekers, tornato in campo dopo l’infortunio e subito incisivo con un gol nel match contro il Liverpool. Dal Medio Oriente però sono state le notizie dall’infermeria a smorzare gli entusiasmi. Mike Maignan sembrava ormai vicino al ritorno in campo, ma il polpaccio sinistro del portiere continua a dare problemi e, dopo gli esami strumentali, ancora non vi è certezza sulle sue condizioni. Problemi anche nel reparto offensivo, dove è tornato ai box Divock Origi. In questo senso, l’anno nuovo dovrà portare una svolta per Ante Rebic e Charles De Ketelaere.

Dubai ha confermato la centralità in questa squadra di Ismael Bennacer. A rendersene conto è stata anche la dirigenza, che ha accelerato per il rinnovo dell’algerino. La firma, dopo l’incontro negli scorsi giorni con l’agente, è sempre più vicina. Un pacco regalo dolcissimo da scartare. Si respira un clima di fiducia in tal senso anche per quel che riguarda Rafael Leao, anche se la situazione resta intricata anche per via della questione multa con lo Sporting Lisbona. Intanto il portoghese rassicura, dicendosi concentrato unicamente sul Milan in questo momento.

Inevitabilmente bisognerà fare discorsi anche in tema mercato. La rosa attuale, almeno a livello numerico, non presenta grossi buchi da dover tappare, ma qualche rincalzo potrebbe servire. Il tema di primo piano è quello del secondo portiere. L’Atalanta non sembra intenzionata a fare doni per quanto riguarda Sportiello. Maldini e Massara si guardano intorno in cerca di soluzioni temporanee, valutando un acquisto in prestito secco per 6 mesi. Per quanto riguarda gli altri ruoli, si dovrebbe andare per il classico: “Se non esce nessuno, non entra nessuno”.

Si ragiona anche sul lato uscite. Yacine Adli, nonostante un minutaggio non elevato, sembra destinato a restare a Milanello per giocarsi le sue carte. Milan e Chelsea dovranno trovare una soluzione per Bakayoko, con le valigie in mano dallo scorso giugno e di fatto fuori rosa in rossonero. Per lui si è parlato negli scorsi giorni di un interesse dalla Turchia. Possibile partenza potrebbe essere anche quella di Ballo-Tourè, richiesto in Francia. Partirà, quasi sicuramente in prestito, il quarto portiere Andreas Jungdal, mentre continuerà a fare spola tra Primavera e prima squadra Marko Lazetic.