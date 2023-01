Milan, il mercato di Maldini è sotto accusa: male i nuovi acquisti

Sono giorni di riflessioni in casa Milan e tra i tanti punti dolenti c’è anche l’ultimo mercato che non ha portato i frutti sperati

In casa Milan sono giorni di accurate riflessioni dopo questo momento negativo. I risultati e le prestazioni sono deludenti e, come riporta questa mattina Tuttosport, tra i tanti punti di discussione c’è anche quello relativo al mercato. L’ultima sessione estiva ha visto i rossoneri perdere Franck Kessiè rimpiazzandolo con Pobega e Vranckx che fin qui non sono riusciti ad imporsi.

Anche in difesa non va meglio con le difficoltà di Sergino Dest e il poco spazio riservato a Malick Thiaw. Insieme al tedesco, anche Yacine Adli ha collezionato pochissimi minuti. I volti copertina della campagna acquisti di Maldini e Massara erano però Divock Origi e Charles De Ketelaere.

Il primo doveva essere una soluzione valida per far rifiatare Giroud, ma fin qui ha passato più tempo in infermeria che in campo. Per il belga il discorso è un po’ diverso. Dopo delle prime apparizioni che facevano ben sperare, la sua involuzione è stata notevole tanto da renderlo, ad oggi, un mini-flop. Il Milan lo ha sempre difeso definendolo un colpo per il futuro, ma per un talento pagato ben 35 milioni di euro era lecito attendersi un maggiore impatto.