Milan, il bilancio di febbraio: rossoneri in risalita

Il Milan chiude in risalita il mese di febbraio. Ecco il bilancio della squadra rossonera tra Serie A e Champions League

Si chiude il mese di febbraio per il Milan. Dopo un gennaio disastroso, i rossoneri risalgono la china con un bilancio che recita 4 vittorie e una sconfitta, con 5 gol fatti e 1 subito. Dati incoraggianti in vista dei prossimi impegni.

Un mese che si era aperto male con la dolorosa sconfitta per 1-0 nel derby. Poi vittorie di misura contro Torino e Monza in Serie A e quella pesantissima contro il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Infine il successo per 2-0 nel big match contro l’Atalanta.

Volto copertina di febbraio certamente Malick Thiaw. Il difensore tedesco ha preso in mano la difesa del Milan. Non a caso con lui titolare i rossoneri hanno inanellato quattro vittorie di fila senza subire gol. Altra questione importante i rientri di Fikayo Tomori e, soprattutto, Mike Maignan.