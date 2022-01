Milan, Ibrahimovic sfida Cristiano Ronaldo e punta un nuovo record

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Contro lo Spezia, Zlatan Ibrahimovic potrebbe raggiungere un nuovo record e superare Cristiano Ronaldo

Contro lo Spezia – avversaria del Milan nella partita di lunedì -, Zlatan Ibrahimovic potrebbe raggiungere un nuovo record e superare Cristiano Ronaldo. Lo racconta il Corriere dello Sport:

«Un altro primato, da custodire almeno per due giorni. O forse qualcosa di più. In una carriera cosparsa dalla voglia di non fermarsi mai. Ibrahimovic è ancora a caccia di nuove vittime: domani sera ha una nuova occasione, anche per aggiornare la sfida a distanza con Cristiano Ronaldo. Due totem che sono stati rivali per due anni e mezzo complessivi tra Spagna e Italia, e ora procedono a braccetto in questa speciale classifica. Contro lo Spezia, però, Ibrahimovic potrebbe fare ancora meglio del portoghese dopo averlo agganciato a quota 80: è il numero degli avversari puniti nei cinque maggiori campionati europei da entrambi.»