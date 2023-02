Milan, Ibrahimovic punta il campo: a Monza pronto uno spezzone

Zlatan Ibrahimovic potrebbe fare il suo ritorno in campo con il Milan nel match contro il Monza. Le ultime

Il conto alla rovescia per Zlatan Ibrahimovic è alle battute finali. Dopo la panchina di 8 giorni fa contro il Torino, lo svedese è pronto oggi a riassaggiare il campo. Come riporta Tuttosport, contro il Monza è possibile che l’attaccante del Milan giochi per uno spezzone finale di gara.

Il classe ’81 non scende in campo dalla magica serata di Sassuolo del 22 maggio scorso. Oggi, come confermato da Pioli, è a disposizione e con una condizione fisica in netta crescita.