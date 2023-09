Ibrahimovic, dirigenza o staff di Pioli? Lo scenario in casa Milan. Lo svedese è per ora fermo, ma Cardinale prova a convincerlo

Nella giornata di ieri, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic si sono incontrati per un pranzo. Un colloquio di lavoro? La risposta ad ora è no. Lo svedese è sempre stato indicato come prossimo dirigente rossonero, ma per ora tutte quelle caselle sono state occupate.

Più probabile che Ibra venga inserito nello staff di Pioli, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante non ha mai pensato solo a fare l’imprenditore, respira calcio sin da bambino e non ha intenzione di lasciare Milano. L’ipotesi è sul tavolo e spetta proprio a lui decidere cosa vorrà fare da grande.