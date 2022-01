Milan, Ibrahimovic fenomenale lontano da San Siro

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zlatan Ibrahimovic è l’uomo delle trasferte, per il Milan: lo ha dimostrato anche al Penzo, nella partita vinta dai rossoneri contro il Venezia. Questo il dato, riportato dal club rossonero:

«Per la seconda volta in carriera Ibrahimović ha segnato in sei trasferte di fila in Serie A: la prima striscia risale alla scorsa stagione. Dal suo ritorno al Milan, Zlatan ha segnato 22 reti in 25 trasferte di campionato.».