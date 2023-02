Milan, Ibrahimovic fattore in panchina: incita e motiva i compagni

Zlatan Ibrahimovic torna in panchina ed il Milan vince. Lo svedese sa essere decisivo anche senza scendere in campo

Sarà un caso il ritorno alla vittoria del Milan con il rientro tra i convocati di Zlatan Ibrahimovic. O forse no. Lo svedese è tornato dopo 8 mesi a vivere da vicino le emozioni di una gara a San Siro, restando solo in panchina. Tanto entusiasmo per lui dai tifosi rossoneri, che lo hanno omaggiato alla lettura delle formazioni e quando l’attaccante si è alzato per un timido riscaldamento.

Anche da seduto però, ha fatto la differenza. Come riporta Tuttosport, tanti incitamenti ai compagni. Nel momento di maggior tensione ha invitato i giocatori a parlare tra di loro, poi ha chiesto a Leao di allargarsi di più per stare dentro al gioco. Il contributo di Zlatan comincia già a farsi sentire.