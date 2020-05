Milan: «Ibra? Ti alza l’asticella, Tonali ha enorme personalità e su Maldini…»

Milan: Giovanni Galli, ex portiere rossonero, rilascia alcune parole su Ibrahimovic, Tonali e il duo Boban-Maldini

Giovanni Galli, è stato intervistato da Andrea Longoni, rilasciando alcune parole su Ibrahimovic, Tonali, Maldini e Boban.

Su Ibrahimovic: «Si parla del suo ritorno in Italia da anni, era ancora in America. Lo consigliai anche alla Fiorentina. Poi è tornato al Milan e ha confermato di essere ancora il grande giocatore qual è. Come personalità, se viene coinvolto, può darti tantissimo. Certo, a 38 anni potrebbe essere un problema, ma mi sembra stia molto bene e nelle partite che ha fatto si è sempre fatto trovare pronto. Poi ha la mentalità che alza l’asticella di tutto lo spogliatoio, questo è un passaggio importante».

Su Boban e Maldini: «La squadra di quest’anno è frutto di quattro idee di calcio diverse, con giocatori di Galliani, con giocatori di Mirabelli, giocatori di Leonardo e poi Boban e Maldini. Difficile adattarli in poco tempo, il Milan ha sofferto questo. Zvone e Paolo hanno a cuore il club. Nel calcio sbagliano tutti, ma un conto è farlo per incompetenza, un conto per amore. Se Boban e Maldini hanno sbagliato lo hanno fatto per amore, non per incompetenza. Paolo ha titolo per poter stare in questo Milan»

Su Tonali: «Mi piace molto. Ha personalità, capacità di lettura. Quando l’ho visto dal vivo questo ragazzino ha una personalità, una capacità di decidere e una giocata che… Per lui San Siro è un parco giochi, non sente la pressione… Farà una grande carriera».