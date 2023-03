Milan, Ibra scalpita: con la Salernitana può essere il suo momento

Zlatan Ibrahimovic scalpita in attesa di poter giocare titolare nel Milan. Contro la Salernitana può essere il suo momento

Dopo aver riassaggiato il campo contro Atalanta e Fiorentina, Zlatan Ibrahimovic si prepara a tornare dal 1′ nel Milan. Come riporta Tuttosport, il match con la Salernitana può essere l’occasione giusta per il ritorno da titolare di Zlatan. Lunedì infatti sono attese rotazioni con un Giroud che ha bisogno di tirare il fiato. Rebic non convince e Origi ha già sprecato diverse occasioni.

Certo, la carta d’identità dello svedese recita 41 anni. Inevitabilmente la condizione fisica non è e forse non sarà mai più al top. Ma la fame di campo e di gol è sempre la stessa. Ieri Ibra ha giocato tutta la partitella di allenamento con la squadra U18. Il leone è pronto a tornare a ruggire.