Milan, i vertici della società a Milanello: ambiente compatto

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan sente la vicinanza della società, che ieri era presente al centro sportivo di Milanello

Il momento è delicato in casa Milan e allora ecco che nelle difficoltà la squadra fa gruppo. Una squadra allargata non al senso più stretto del termine. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ad assistere all’allenamento di ieri erano presenti i vertici della società rossonera. A Milanello c’erano il presidente Paolo Scaroni, l’a.d. Giorgio Furlani, Paolo Maldini e Ricky Massara. Insieme hanno seguito il lavoro dei ragazzi di Pioli seduti dalla tribunetta intitolata a Cesare Maldini.

Nei loro occhi nessuno sguardo di giudizio alla ricerca di un colpevole. Piuttosto una manifestazione di sostegno e unità d’intenti. La dirigenza si è fermata anche a pranzo insieme al gruppo. «Vi siamo talmente vicini che vorremmo essere in campo con voi», ha detto il presidente Scaroni.

Il derby è l’occasione per riscattare il momento difficile e dare un altro senso alla stagione. Pioli ha apprezzato questo gesto della società, che vuole dare un po’ di serenità all’ambiente. Il tecnico vuole ritrovare l’identità della sua squadra cambiando anche uomini e sistema tattico. La gara di domenica sera può restituire slancio ad un Milan che è sembrato senz’anima.