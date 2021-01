Milan, i precedenti con l’arbitro Maresca: rossoneri in serie negativa

Il Milan non viene da precedenti felici con Maresca, arbitro che dirigerà il prossimo match dei rossoneri contro il Torino

Il Milan con Maresca arbitro non ha ottimi precedenti. Con il fischietto di Napoli infatti, i rossoneri non vincono da ben 4 partite. Gli ultimi due incroci, gli unici della scorsa stagione, sono entrambi sconfitte. La prima contro la Juventus per 1-0 e l’ultima derby perso 4-2 dello scorso febbraio.

L’ultima vittoria risale addirittura al 2018 in un Milan-Sampdoria 3-2. Si ricorda anche un’espulsione per doppio giallo a Bakayoko in un Milan-Bologna 0-0. Complessivamente sono 8 le gare, con 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.