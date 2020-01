Milan-Hellas Verona streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Hellas Verona streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il ventiduesimo match dei rossoneri nella Serie A 2019/20

Milan-Hellas Verona streaming: ventunesimo match di campionato per i rossoneri, il quattordicesimo sotto la gestione Pioli. Il Diavolo in campionato viene da tre successi consecutivi e proverà a dare continuità a questo filotto per inseguire l’obiettivo Europa. Di fronte gli uomini di Pioli troveranno l’Hellas Verona di Juric. I clivensi stanno attraversando un ottimo periodo e non perdono in campionato dal 7 dicembre. Solo 2 punti d’altronde separano le due compagini; dato sintomatico di quanto il Milan non possa permettersi di sottovalutare la gara in programma domenica alle 15:00.

Milan-Hellas Verona: ecco dove vederla

Milan-Hellas Verona è visibile in TV sui canali Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Sport 251. Per vedere Milan-Hellas Verona streaming è necessario collegarsi a Sky Go, oppure a Now TV, ed acquistare un ticket.

Milan-Hellas Verona, ultime e probabili formazioni

MILAN – Mister Pioli dovrà fare a meno di uno degli elementi più importanti della rosa rossonera, ovvero Ismael Bennacer. Al suo posto ci sarà con ogni probabilità Krunic, affiancato da Kessie. In difesa ancora spazio a Kjaer al fianco di Romagnoli, mentre sugli esterni di centrocampo agiranno Castillejo e Calhanoglu. In attacco sicuro di una maglia da titolare Zlatan Ibrahimovic, al suo fianco Leao favorito su Rebic.

HELLAS VERONA – 3-4-1-2 per gli uomini di Juric. Linea difensiva composta da Rrahmani, Kumbulla e Dawidowcz. Nel cuore del centrocampo agiranno probabilmente Amrabat e Miguel Veloso, mentre sugli esterni dovremmo vedere Faraoni e Lazovic. Davanti Pessina avrà il compito di ispirare Verre e Di Carmine

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Krunic, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowcz; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic, Pessina; Verre, Di Carmine. All.: Juric

Milan-Hellas Verona, i precedenti con Chiffi

L’Aia ha emanato il comunicato ufficiale che ha reso noti gli arbitri per la 21esima giornata di Serie A, la terza del girone di ritorno. Il Milan giocherà contro il Verona domenica pomeriggio alle ore 15. Il match sarà arbitrato da Chiffi mentre al VAR dirigerà Valeri. Chiffi con il Milan ha solo un precedente, un Bologna Milan dello scorso dicembre nel quale il Milan ha vinto 3 a 2. In rete erano andati Theo Hernandez, Bonaventura e Piatek.