Milan Hellas Verona: rossoneri ancora a riposo, gialloblù in campo

Stefano Pioli ha concesso anche martedì di riposo ai rossoneri. L’Hellas Verona è invece già in campo per preparare la prossima sfida

L’Hellas Verona è in campo nella tarda mattinata odierna per preparare la sfida contro il Milan. I ragazzi di Igor Tudor proveranno a portare via punti ai rossoneri.

I ragazzi di Stefano Pioli, al contrario, dopo la bella vittoria in casa dell’Atalanta, usufruiscono di un giorno di riposo in più degli avversari. La ripresa per i milanisti non convocati nelle rispettive nazionali è fissata a domani.