Milan Hellas Verona, una sola certezza in mediana per Pioli

Frank Kessié giocherà titolare contro l’Hellas Verona. La mediana del Milan sarà completata da uno tra Tonali e Bennacer

Franck Kessié dovrà scontare un turno di squalifica contro il Porto in Champions League. Per questa ragione, come conferma il Corriere dello Sport, sarà schierato titolare in campionato nella gara che il Milan giocherà contro l’Hellas Verona.

Stefano Pioli deve ancora decidere il compagno dell’ivoriano da mandare in campo in mediana tra Sandro Tonali e Ismael Bennacer.