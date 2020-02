Milan, Gullit: «Viva Berlusconi. Questo Milan non ha carattere e riferimenti»

Intervistato da Repubblica, Ruud Gullit ha parlato dell’attuale società Milan e ne ha fatto il paragone con quella targata Berlusconi

Ha rilasciato un intervista a Repubblica uno dei giocatori più importanti della storia del Milan, Ruud Gullit. L’olandese ha parlato di tanti temi e tra questi ha parlato anche di Silvio Berlusconi e ne ha fatto un confronto con la società di oggi. Ecco le sue parole:

«Se rimpiango Berlusconi? Sicuro. Sapevi che era il presidente e cosa pretendeva. Ora il Milan è un club che non ha una faccia, è in vendita, è acquistabile, passa in altra mani? E soprattutto chi è il padrone? Chissà. Questo Milan galleggia, l’altro era saldo sulla terraferma. Una squadra deve avere punti di riferimento e carattere. Io oggi non li trovo»