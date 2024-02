Milan, problema gol subiti! Pioli corre ai ripari: «C’è una cosa che ho detto ai miei difensori». Le dichiarazioni dell’allenatore

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare Milan-Napoli. Le sue dichiarazioni in risposta ai troppi gol subiti.

FASE DIFENSIVA – «Sono nato centrocampista, ho fatto anche il mio debutto da centrocampista. Poi in Parma Sampdoria giocai bene da difensore, ma io mi sono sempre sentito centrocampista. Chi ha giocato da difensore certe cose le sente. Io ripeto sempre ai miei difensori che si son scelti il ruolo più difficile, complicato. Dove l’affidabilità è totale, non possiamo sbagliare niente. Sottolineiamo tutte queste cose importanti. Ma la fase difensiva non riguarda solo la difesa, tutta la squadra, sono i particolari a fare la differenza».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN NAPOLI