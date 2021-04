Milan, gli appuntamenti del settore giovanile: le gare di questo week-end

Ecco tutte le partite in programma in questo week-end del settore giovanile del Milan. Le squadre in campo

Nuovo week-end per il settore giovanile del Milan. Ecco tutti gli appuntamenti per le squadre dei giovani rossoneri che scenderanno in campo nei rispettivi campionati.

PRIMAVERA, 19° giornata: Milan-Torino, Sabato ore 13:00

UNDER 18, 11° giornata: Genoa-Milan, Domenica ore 15:00

UNDER 17, 2° giornata: turno di riposo per il Milan