Milan, Giroud e Leao guidano la squadra: i numeri del duo offensivo. Segnano, fanno segnare e trascinano il Milan alla vittoria

Olivier Giroud e Rafael Leao sono le certezze di questo Milan. A San Siro, sabato, contro la Sampdoria, lo hanno dimostrato ancora una volta. Il Corriere dello Sport delinea il bilancio dei due giocatori finora.

Il francese è stato autore di una tripletta, la prima in Serie A e la prima in rossonero. Salito a quota sedici gol in stagione, non vedeva un bottino così alto da almeno sei anni. Ora vorrà replicarsi a Torino, contro la Juve, per lo scontro diretto.

Insieme al francese, c’è Leao: imprescindibile nella squadra di Pioli. Parlano i risultati. Le quattro volte che non è stato inserito in formazione, il Milan ha perso. C’era sabato con la Sampdoria ed è arrivata la vittoria, dopo aver sbloccato proprio lui il match.