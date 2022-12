Milan, Giroud e Theo Hernandez rientrati a Milanello

Nel giorno dell’amichevole del Milan contro il PSV, Theo Hernandez e Giroud hanno ripreso gli allenamenti a Milanello

Il Milan ritrova Olivier Giroud e Theo Hernandez. Come riportato dall’inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano, i due francesi reduci dal Mondiale in Qatar sono arrivati quest’oggi a Milanello per riprendere gli allenamenti.

Per loro un programma personalizzato, lontano dal resto della squadra impegnata ad Eindhoven nell’amichevole con il PSV.