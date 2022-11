Milan, Giroud da record: dopo il Mondiale pronto il rinnovo

Olivier Giroud sta vivendo un 2022 da sogno tra Milan e Nazionale francese. Per l’attaccante si va verso il rinnovo di contratto

Il 2022 è l’anno di Olivier Giroud. Tra Milan e nazionale francese l’attaccante sta vivendo una seconda giovinezza in questo anno solare. L’ultimo momento indimenticabile è la doppietta all’Australia nella prima giornata dei Mondiali che lo porta ad agganciare Henry nella classifica marcatori All-Time dei Blues a quota 51 reti.

Come riporta il Corriere dello Sport, il classe ’86 ha segnato gol importanti nell’ultima cavalcata Scudetto dei rossoneri, ultimi per ordine quelli di Reggio Emilia nell’ultima gara con il Sassuolo. Una volta tornato dal Qatar, dove sarà ancora protagonista, l’ex Chelsea comincerà a discutere con la dirigenza per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2023. Viste le sue condizioni fisiche e i rapporti creati all’interno del mondo Milan, la firma sembra poco più di una formalità.