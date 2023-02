Milan, Giroud da impazzire: trascina a suon di traguardi

Olivier Giroud è il match-winner del Milan nel match di ieri sera contro il Torino. Il francese continua a raggiungere traguardi

Olivier Giroud è il match-winner del Milan nel match di ieri sera contro il Torino. Un gol che vale diversi traguardi per il francese. Come riportato da acmilan.com, il classe ’86 è il giocatore più anziano ad essere coinvolto in più di 10 gol in stagione nei cinque grandi campionati europei (sette gol e quattro assist).

Inoltre Giroud ha segnato più di cinque gol in casa in una singola stagione in campionato per la prima volta dal 2015/16 (sette con l’Arsenal in quel caso).