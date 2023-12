Milan sempre più giovane: dopo Camarda ecco Simic, ma non finisce qui

Milan sempre più giovane: dopo l’esordio di Camarda nelle scorse settimane ecco quello di Simic, ma non finisce qui

È un Milan che continua ininterrottamente a svelare al mondo i suoi giovani: dopo Camarda, che ha battuto nelle scorse settimane il record di giocatore più giovane di sempre in Serie A, ieri è toccato a Simic.

Il centrale ha esordito e trovato dopo poco la via della rete. In estate è stato aggregato in prima squadra il giovane Bartesaghi e Pioli si prepara a lanciare ora Nsiala e Jimenez. Lo scrive la Gazzetta.