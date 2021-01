Milan, giornata di vigilia, il programma completo in vista di Bologna con allenamento di rifinitura e conferenza stampa in giornata

Milan, giornata di vigilia, il programma completo in vista di Bologna con allenamento di rifinitura e conferenza stampa in giornata. Intanto la squadra si è allenata anche nella giornata di ieri. (LEGGI IL REPORT)

IL PROGRAMMA ODIERNO- Come riporta acmilan.com, per oggi, a Milanello in programma la conferenza stampa di Pioli alle 12.00 e la rifinitura alle 14.30, a seguire la partenza per Bologna.