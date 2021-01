Bologna-Milan, rossoneri imbattuti al Dall’Ara da 18 anni

Bologna-Milan andrà in scena sabato 30 gennaio alle ore 15:00: il Diavolo vuole confermare la lunga tradizione positiva

Bologna-Milan aprirà il girone di ritorno degli uomini di Pioli: Ibra e compagni “ricominciano” il loro cammino dal Dall’Ara con l’intento di mantenere la testa della classifica.

IMBATTUTI DA 18 ANNI – In campionato, i rossoneri non perdono in casa del Bologna dal 10 marzo 2002 (2-0 con reti di Fresi e Cruz). Da allora le due squadre si sono affrontate 14 volte con un bilancio di dieci vittorie per il Milan e solamente quattro pareggi.