Milan Genoa, Allegri scioglie le riserve: dentro tutti i titolarissimi! Lo spiffero da Milanello non lascia dubbi

Milan Genoa, Massimiliano Allegri è intenzionato a schierare tutti i titolarissimi per la sfida di domani sera contro il Genoa

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Luca Bianchin per La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi tattici nella rifinitura odierna a Milanello. Contro il Genoa, nel match di domani giovedì 8 gennaio, il tecnico rossonero è intenzionato a schierare la formazione tipo, accantonando l’idea di un turnover massiccio per non correre rischi nella corsa Scudetto.

Milan Genoa, le scelte: riecco la difesa “Muro” e il tandem leggero

La novità principale riguarda il pacchetto arretrato e l’attacco, con il ritorno di alcuni pilastri dal primo minuto:

Difesa titolare: Dopo la parentesi con De Winter contro il Cagliari, Allegri rilancia il terzetto d’acciaio. Matteo Gabbia riprende il suo posto al centro della difesa, affiancato da Fikayo Tomori e Strahinja Pavlović . Koni De Winter, ex della sfida, scivola inizialmente in panchina.

Dopo la parentesi con De Winter contro il Cagliari, Allegri rilancia il terzetto d’acciaio. riprende il suo posto al centro della difesa, affiancato da e . Koni De Winter, ex della sfida, scivola inizialmente in panchina. Attacco Puli-Leão: Davanti non ci sono dubbi. Nonostante le ottime risposte di Füllkrug, domani toccherà alla coppia formata da Rafael Leão e Christian Pulisic . L’americano è pienamente ristabilito e agirà da seconda punta di movimento per scardinare la difesa di De Rossi.

Davanti non ci sono dubbi. Nonostante le ottime risposte di Füllkrug, domani toccherà alla coppia formata da e . L’americano è pienamente ristabilito e agirà da seconda punta di movimento per scardinare la difesa di De Rossi. Mediana di qualità: A centrocampo, confermatissimo Luka Modrić in cabina di regia, scortato dai muscoli di Fofana e Rabiot. Ruben Loftus-Cheek, pur avendo recuperato dal piccolo fastidio fisico, partirà dalla panchina come arma tattica a gara in corso.

QUOTE MILAN GENOA – I rossoneri ospitano in casa il Genoa di De Rossi: obbligo tre punti per rimanere nel gruppo di testa della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e su Lottomatica.