Milan Genoa, la giornata di Serie A spaventa Allegri e i tifosi: avete visto i risultati?
Milan Genoa si avvicina ed è impossibile non notare la costante presente nei risultati degli altri match di Serie A
Oggi toccherà a Cremonese-Cagliari e Milan-Genoa chiudere il programma della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2025/2026.
Nelle otto gare giocate tra ieri e l’altro ieri c’è stata una costante, nessuna delle squadre che ha giocato in casa ha vinto la propria partita. Un elemento che porta Massimiliano Allegri e tutti i tifosi rossoneri a fare i dovuti scongiuri.
Sono arrivate ben sei sconfitte per le formazioni ospitanti, i due pareggi addirittura sono stati frutto di gol arrivati negli istanti finali, Pedro in Lazio-Fiorentina al 95‘, o in rimonta da 0-2 a 2-2 come nel caso del Napoli.
- Pisa Como 0-3
- Lecce Roma 0-2
- Sassuolo Juventus 0-3
- Bologna Atalanta 0-2
- Napoli Verona 2-2
- Torino Udinese 1-2
- Lazio Fiorentina 2-2
- Parma Inter 0-2
La speranza è che Rafael Leao e compagni questa sera possano invertire il trend o chissà se ci riuscirà prima la Cremonese di Davide Nicola.
