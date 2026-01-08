 Milan Genoa, giornata di Serie A spaventa Allegri e i tifosi
Connect with us

News

Milan Genoa, la giornata di Serie A spaventa Allegri e i tifosi: avete visto i risultati?

Published

1 ora ago

on

By

Allegri

Milan Genoa si avvicina ed è impossibile non notare la costante presente nei risultati degli altri match di Serie A

Oggi toccherà a Cremonese-Cagliari e Milan-Genoa chiudere il programma della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

Nelle otto gare giocate tra ieri e l’altro ieri c’è stata una costante, nessuna delle squadre che ha giocato in casa ha vinto la propria partita. Un elemento che porta Massimiliano Allegri e tutti i tifosi rossoneri a fare i dovuti scongiuri.

Sono arrivate ben sei sconfitte per le formazioni ospitanti, i due pareggi addirittura sono stati frutto di gol arrivati negli istanti finali, Pedro in Lazio-Fiorentina al 95‘, o in rimonta da 0-2 a 2-2 come nel caso del Napoli.

  • Pisa Como 0-3
  • Lecce Roma 0-2
  • Sassuolo Juventus 0-3
  • Bologna Atalanta 0-2
  • Napoli Verona 2-2
  • Torino Udinese 1-2
  • Lazio Fiorentina 2-2
  • Parma Inter 0-2

La speranza è che Rafael Leao e compagni questa sera possano invertire il trend o chissà se ci riuscirà prima la Cremonese di Davide Nicola.

image 18

QUOTE MILAN GENOA – I rossoneri ospitano in casa il Genoa di De Rossi: obbligo tre punti per rimanere nel gruppo di testa della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.