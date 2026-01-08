Milan Genoa, la giornata di Serie A spaventa Allegri e i tifosi: avete visto i risultati?

Milan Genoa si avvicina ed è impossibile non notare la costante presente nei risultati degli altri match di Serie A

Oggi toccherà a Cremonese-Cagliari e Milan-Genoa chiudere il programma della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

Nelle otto gare giocate tra ieri e l’altro ieri c’è stata una costante, nessuna delle squadre che ha giocato in casa ha vinto la propria partita. Un elemento che porta Massimiliano Allegri e tutti i tifosi rossoneri a fare i dovuti scongiuri.

Sono arrivate ben sei sconfitte per le formazioni ospitanti, i due pareggi addirittura sono stati frutto di gol arrivati negli istanti finali, Pedro in Lazio-Fiorentina al 95‘, o in rimonta da 0-2 a 2-2 come nel caso del Napoli.

Pisa Como 0-3

Lecce Roma 0-2

Sassuolo Juventus 0-3

Bologna Atalanta 0-2

Napoli Verona 2-2

Torino Udinese 1-2

Lazio Fiorentina 2-2

Parma Inter 0-2

La speranza è che Rafael Leao e compagni questa sera possano invertire il trend o chissà se ci riuscirà prima la Cremonese di Davide Nicola.

QUOTE MILAN GENOA – I rossoneri ospitano in casa il Genoa di De Rossi: obbligo tre punti per rimanere nel gruppo di testa della classifica.

