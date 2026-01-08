Convocati Genoa per il Milan: le scelte di De Rossi. L’elenco completo – FOTO

Convocati Genoa per il Milan: Daniele De Rossi ha diramato la lista dei calciatori disponibili per la sfida di questa sera a San Siro

Daniele De Rossi ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di questa sera (ore 20:45) contro il Milan. Una sfida dal sapore speciale per il tecnico rossoblù, che ritrova San Siro da avversario dopo l’esonero dalla Roma, ma soprattutto per Lorenzo Colombo, l’ex canterano rossonero che guiderà l’attacco del Grifone.

Convocati Genoa: l’ex Colombo al centro del villaggio

Con ben 6 assenti (tra cui gli infortunati Cornet, Grønbæk e l’ex Messias), De Rossi deve affidarsi ai suoi fedelissimi.

Attacco: Confermata la coppia pesante formata da Vitinha e Lorenzo Colombo . Il classe 2002 ha già punito il Pisa nell’ultimo turno e sogna il gol dell’ex davanti ai suoi vecchi tifosi.

Confermata la coppia pesante formata da e . Il classe 2002 ha già punito il Pisa nell’ultimo turno e sogna il gol dell’ex davanti ai suoi vecchi tifosi. Centrocampo: Manovra affidata alla qualità di Malinovskyi e ai polmoni di Thorsby (favorito su Ellertsson). In regia agirà Frendrup , mentre sulle fasce spazio alla velocità di Norton-Cuffy e all’esperienza di Martin .

Manovra affidata alla qualità di e ai polmoni di (favorito su Ellertsson). In regia agirà , mentre sulle fasce spazio alla velocità di e all’esperienza di . Difesa: Davanti a Leali (chiamato a riscattare l’errore contro il Pisa), agirà il collaudato terzetto composto da Marcandalli, Ostigard e Vasquez.

La probabile formazione del Genoa (3-5-2)

GENOA: Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

QUOTE MILAN GENOA – I rossoneri ospitano in casa il Genoa di De Rossi: obbligo tre punti per rimanere nel gruppo di testa della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e su Lottomatica.