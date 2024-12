Milan Genoa, è il solito Reijnders: ce ne vorrebbero un altro paio come lui!

Milan Genoa, è il solito Tijjani Reijnders: ce ne vorrebbero un altro paio come lui. Non perde la lucidità e l’eleganza nel tocco

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, tra i migliori in campo della sfida di ieri sera tra Milan e Genoa c’è Tijjani Reijnders. L’olandese non ha perso la lucidità e la classe che lo contraddistinguono nemmeno in una serata difficile. Questo il giudizio sulla prova dell’ex AZ:

PAROLE – «Recupera e fa ripartire l’azione. Su punizione sfiora il gol ed è sontuoso quando “strappa” con la palla tra i piedi. Ce ne vorrebbe un altro paio come lui».