Milan Genoa, caccia al record: Allegri vede il primato storico nel girone d’andata

Milan Genoa, i rossoneri puntano al sorpasso record: possibile primato storico del club per la prima metà di stagione

Il Milan si appresta a vivere una settimana cruciale che potrebbe riscrivere gli annali della società. Sotto i riflettori di San Siro, i ragazzi guidati da Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e la grande esperienza tattica in Serie A, affrontano una sfida doppia contro Genoa e Como con un obiettivo ambizioso: superare il record di punti mai ottenuto dal club in un girone d’andata.

L’eredità di Pioli e la nuova sfida

Ad oggi, la vetta statistica appartiene alla stagione 2020/2021. In quell’occasione, il gruppo allora allenato da Stefano Pioli, tecnico parmigiano capace di riportare lo Scudetto sulla sponda rossonera dopo anni di attesa, chiuse la prima parte del campionato a quota 43 punti. Oggi, il “Diavolo” ha la concreta possibilità di fare meglio. Qualora arrivassero sei punti nelle prossime due gare, la compagine meneghina toccherebbe quota 44, stabilendo un nuovo primato assoluto per la storia del club.

La volata in classifica e il duello con le rivali

Questa sera, la formazione rossonera scende in campo contro il Genoa. Una vittoria permetterebbe a Luka Modric e compagni di salire a quota 41 punti, distanziando ulteriormente il Napoli (ora a -3) e portandosi a una sola lunghezza dall’Inter. I cugini nerazzurri, infatti, hanno risposto presente battendo il Parma nel turno di ieri.

L’ambiente è carico e consapevole dell’importanza del momento. Proprio l’allenatore ha voluto sottolineare la concentrazione del gruppo durante l’ultima conferenza stampa: «Dobbiamo pensare a una partita alla volta, il record è uno stimolo ma la priorità è mantenere il passo delle prime della classe per restare in lotta fino alla fine».

Con il supporto del pubblico di casa, i rossoneri cercano quella continuità necessaria per chiudere l’anno solare e il girone d’andata davanti a tutti, trasformando una buona stagione in una cavalcata da record.

