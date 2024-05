Milan Genoa: l’arrivo dei pullman delle due squadre a San Siro – VIDEO

Milan Genoa: l’arrivo dei pullman delle due squadre a San Siro. Il VIDEO a poche ore dal fischio d’inizio del match

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Milan Genoa: i pullman delle due squadre sono arrivati da pochi minuti a San Siro. Si inizia a scaldare l’atmosfera attorno allo stadio che vedrà protagoniste le due squadre dalle 18:00.

Sfida importante per i rossoneri che vogliono consolidare il secondo posto e che in caso di vittoria strapperebbero ufficialmente il pass per la prossima edizione della Supercoppa italiana.