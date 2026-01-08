Milan Genoa, Allegri contro De Rossi: un solo precedente tra i due allenatori in vista del match di questa sera! Ecco come andò

Milan Genoa, Allegri contro De Rossi: un solo precedente tra i due tecnici che risale alla stagione 2023-2024. Ecco come è andata

Questa sera, Milan ospita a San Siro il Genoa di Daniele De Rossi, un avversario che, sotto la guida dell’ex capitano della Roma, si è rivelato sempre più difficile da affrontare. La squadra rossoblù ha mostrato una notevole crescita da quando ha cambiato allenatore, dimostrando stoffa, qualità, e soprattutto una grande forza di carattere. Nonostante le difficoltà, il Genoa sta lottando con determinazione per confermare la salvezza anche in questa stagione.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato del suo avversario in conferenza stampa, sottolineando il valore del tecnico rossoblù e la sua esperienza. Allegri, nella sua lunga carriera, ha affrontato De Rossi solo in un’occasione. Quella di stasera sarà infatti la seconda sfida ufficiale tra i due, con la prima che risale al 5 maggio 2024, quando le due squadre si incontrarono in Roma Juventus, partita terminata con un pareggio 1-1.

Un incontro che promette scintille, con il Milan chiamato a vincere per proseguire la corsa verso gli obiettivi stagionali, ma con un Genoa che non si farà trovare impreparato, pronto a vendere cara la pelle.

