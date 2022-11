Milan, Gazidis ai saluti: una scalata di successi sportivi e di bilancio

Ivan Gazidis chiude il suo ciclo come amministratore delegato del Milan. Il prossimo 7 dicembre scadrà il suo contratto

Ivan Gazidis ai saluto come amministratore delegato del Milan. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato come l’a.d. vedrà scadere il suo contratto il prossimo 7 dicembre, il favorito per la sua successione è Giorgio Furlani. Come riporta la Gazzetta dello Sport, quella del dirigente sudafricano in rossonero è una scalata di successo. Ecco il rendimento del club con lui alla guida dirigenziale dal 2018 a oggi: