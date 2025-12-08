Milan Futuro, vittoria in rimonta sulla Varesina: la classifica di Serie D si compatta. Segui le ultimissime

Continua la marcia positiva del Milan Futuro nel Girone B di Serie D. La formazione giovanile, vero e proprio vivaiomonitorato con attenzione dal Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, e dal tecnico della prima squadra, Massimiliano Allegri, ha conquistato una vittoria fondamentale in trasferta contro la Varesina. Il successo in rimonta per 1-2 non solo aggiunge tre punti preziosi, ma consolida la posizione dei giovani del Diavolo nella zona alta della classifica.

Questi risultati non sono solo numeri, ma rappresentano la linfa vitale per il futuro del club. Igli Tare, il dirigente albanese con un occhio di riguardo ai talenti emergenti, considera la squadra Milan Futuro un elemento chiave per la crescita organica e la sostenibilità sportiva, garantendo ad Allegri, il tecnico livornese noto per la sua capacità di lanciare i giovani, una base solida di prospetti pronti per il salto di qualità.

📈 Serie D, Girone B: La Lotta per il Vertice è Infuocata

Dopo la quindicesima giornata, la classifica si presenta estremamente serrata, con il Milan Futuro che si piazza al quinto posto con 24 punti. La vetta è occupata dalla Folgore Caratese con 33 punti, inseguita da Brusaporto (30) e Chievo Verona (29).

La vittoria in rimonta sul campo della Varesina è un segnale di maturità per i giovani del Diavolo, dimostrando non solo la qualità tecnica ma anche la forza mentale necessaria per affrontare un campionato difficile come la Serie D. I 24 punti attuali mantengono il Milan Futuro a stretto contatto con la zona playoff, con l’obiettivo di terminare il girone d’andata nelle posizioni di prestigio.

Pos. Squadra Punti 1. Folgore Caratese 33 2. Brusaporto 30 3. Chievo Verona 29 4. Casatese Merate 25 5. Milan Futuro 24 6. Virtus Ciserano Bergamo 23

Le prossime sfide saranno cruciali per il Milan Futuro per accorciare il divario dalla vetta e confermare il grande lavorosvolto finora. L’evoluzione di questi giovani talenti è senza dubbio uno degli aspetti più interessanti del progetto complessivo del Milan sotto la supervisione di Tare e la guida di Allegri.