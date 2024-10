Milan Futuro, viene rinviata la partita contro il Pescara: l’annuncio

Milan Futuro, la Lega Pro ha comunicato il rinvio della partita contro il Pescara in programma questo sabato 12 ottobre

Il Milan Futuro non scenderà in campo questo sabato 12 ottobre per affrontare il Pescara nel match valido per la nona giornata del girone B di Serie C.

Ad annunciarlo è la Lega Pro in ottemperanza al fatto che la squadra rossonera ha più di tre giocatori convocati nelle nazionali. Non è stata comunicata la data in cui la partita sarà recuperata.