Milan Futuro, inizio di stagione HORROR: 2 punti in 5 partite, Bonera è PENULTIMO. Con il Rimini arriva una sconfitta

E’ un inizio di stagione horror quello del neonato Milan Futuro nel girone B di Serie C. La squadra di Bonera è stata sconfitta per 1-0 dal Rimini nella quinta giornata ed è penultimo in classifica.

Fino a questo momento i rossoneri hanno conquistato appena 2 punti, frutto di 2 pareggi e 3 sconfitte, con un solo gol segnati e 5 subiti.