Milan Futuro, pubblicato il NUOVO regolamento per le seconde squadre: c’è una NOVITA’! TUTTI i dettagli in vista della prossima stagione

La FIGC ha pubblicato il nuovo regolamento per le formazioni Under 23, in vista del via del campionato di Serie C 2024/25 ed emergono importanti novità per il Milan Futuro.

E’ confermata la possibilità di promozione in Serie B e l’obbligo di rimanere ad almeno una categoria di distanza dalla prima squadra, ma la grande novità che è stata introdotta riguarda la possibilità per le seconde squadre di retrocedere tra i Dilettanti.