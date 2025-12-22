Milan Futuro, pari con brividi a Voghera: Ibrahimovic non basta nel finale del 2025. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan Futuro manda in archivio l’anno solare 2025 con un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Nell’ultima sfida del girone d’andata, disputata ieri, i giovani rossoneri non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 sul campo della Vogherese, compagine che naviga nelle zone basse della classifica. Una prova di carattere, ma con qualche disattenzione di troppo che ha impedito alla squadra di portare a casa l’intera posta in palio.

La cronaca del match: il timbro di Maximilian Ibrahimovic

La gara si è rivelata più ostica del previsto per la formazione guidata da Massimo Oddo, ex terzino di spinta e campione del mondo nel 2006, oggi tecnico attento alla crescita dei giovani talenti. Al 32° minuto, i padroni di casa sono passati in vantaggio con la rete di Palma, gelando le ambizioni del Diavolo. Tuttavia, la reazione è stata immediata grazie a Maximilian Ibrahimovic, attaccante tecnico e possente dal cognome illustre, che ha siglato il suo quinto gol stagionale ristabilendo l’equilibrio.

Nella ripresa, la Vogherese ha trovato nuovamente il sorpasso con Zito, costringendo i rossoneri a un forcing finale. Al 73°, è stato Borsani, centrocampista dinamico e con un ottimo senso dell’inserimento, a firmare il gol del definitivo 2-2, salvando la squadra di Oddo dalla sconfitta.

La visione di Allegri e Tare sul vivaio

Mentre il Milan Futuro conclude la prima metà del campionato, gli occhi dei vertici societari sono costantemente puntati sui progressi dei giovani. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro nell’integrare i giovani pronti per il salto di categoria, riceve costanti report sulle prestazioni dei ragazzi di Oddo. Al suo fianco, Igli Tare, il nuovo DS del Milan e dirigente dal fiuto infallibile per i talenti emergenti, sta già valutando chi tra questi profili potrebbe fare al caso della prima squadra in vista del mercato di riparazione. L’obiettivo del Diavolo è creare un asse sempre più solido tra il vivaio e la formazione maggiore.

Classifica Girone d’Andata: la posizione dei rossoneri

Dopo 17 giornate, la classifica vede il Milan Futuro stazionare in sesta posizione. Ecco la situazione al vertice:

Squadra Punti Folgore Caratese 35 Chievo Verona 32 Brusaporto 31 Casatese Merate 30 Villa Valle 29 Milan Futuro 28

Nonostante il sesto posto, il distacco dalla vetta rimane colmabile. Con la supervisione tattica di Allegri e le strategie lungimiranti di Igli Tare, i rossoneri punteranno a un girone di ritorno da protagonisti per scalare le gerarchie e puntare alla promozione.