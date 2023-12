Milan Frosinone, non solo Simic: l’ultimissima idea di Pioli per la difesa

Milan Frosinone, pronta una difesa inedita: l’ultimissima idea di Pioli in vista della sfida di domani sera

In vista della sfida di domani sera il Milan sarà costretto a fare i conti con le tante assenze nel reparto arretrato. Come dichiarato da Pioli in conferenza, potrebbe giocare Simic dal primo minuto ma questa non è l’unica opzione sul tavolo.

Come riportato da Matteo Moretto, il tecnico avrebbe provato anche questa retroguardia inedita: Theo Hernandez centrale mancino con Tomori e Florenzi terzino.