Milan Frosinone: tra i bambini all’ingresso in campo c’è il figlio di Fedez – FOTO

Sugli spalti di San Siro si rivede Fedez in occasione di Milan Frosinone: suo figlio Leone ha accompagnato i giocatori all’ingresso

Ospite d’onore a San Siro per Milan Frosinone c’è Fedez, il quale insieme al socio Lazza ha stretto l’accordo di partnership col club rossonero per la loro bibita Boem. Non è la prima volta che il cantante è ospite del Milan, ma stavolta con lui ci sono anche i bambini.

Suo figlio Leone è entrato in campo insieme agli altri bambini per l’ingresso sul terreno di gioco dei calciatori di entrambe le squadre prima della partita: ad accompagnarlo è stato Theo Hernandez. Questo il post pubblicato dal cantante, che sui propri social ha immortalato il momento.